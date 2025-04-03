在美台商 留意報稅期限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不只台灣將進入5月報稅季，美國個人、企業所得稅申報、展延、繳納截止日均為今年4月15日，資誠提醒，不只是美國公民、綠卡持有者及美國企業需要履行美國稅申報義務，台灣居民或企業如符合美國稅法中對稅務居民認定標準，也可能需要申報。

近兩年來外派到美國的台灣員工數量增加，資誠提醒，這些外派員工需檢視自身在美國滯留天數，以確定是否符合美國對稅務居民標準，進而產生申報義務。

如果員工在美國居住超過183天，通常會被視為美國稅務居民，需要對全球收入納稅。

資誠表示，居住在海外的納稅人可自動享有延至6月15日的申報截止日期。然而，這些納稅義務人仍需在4月15日前完成可能存在的欠稅繳納，並注意美國每季度預繳稅款相關規定。

針對銷售產品或提供服務給美國客戶的台灣企業，需檢視自身是否因有美國來源所得而產生申報義務。若有此情形，企業應盡早申請美國稅號，並在4月15日申報截止日前完成稅款繳納與申報。

延伸閱讀

禁愛令擴大！美國不准駐陸外交人員與大陸人談戀愛、發生關係

川普32%對等關稅恐衝擊印尼經濟 學者籲尋替代市場

中美兩相比較 BBC：川普對等關稅恐成「送給習近平的禮物」

美對星課關稅10% 新加坡副總理喊「令人遺憾」不報復原因曝光

相關新聞

同年多次贈與 免稅額併計

財政部台北國稅局提醒，民眾如果在同一年內有多次贈與行為，在辦理贈與稅申報時，務必要將當年度前面幾次贈與金額一併申報，合併...

房屋重購退稅 把握兩年黃金期

民眾換屋可把握重購退稅優惠，符合條件的民眾在一定期限內購置新屋時，能夠申請退還先前出售舊屋所繳納的土增稅。稅捐機關提醒，...

捐公設保留地 列扣標準不變

5月報稅季將至，民眾若捐贈公共設施保留地，可在申報個人綜所稅時列舉扣除節稅。財政部公告去年度捐贈公設保留地計算基準，若民...

在美台商 留意報稅期限

不只台灣將進入5月報稅季，美國個人、企業所得稅申報、展延、繳納截止日均為今年4月15日，資誠提醒，不只是美國公民、綠卡持...

躲過央行來了32%關稅 房仲：第2季房市 GG 了

川普宣布新關稅政策，包括對台灣課徵32%關稅。美股盤後重跌逾千點，台股也挫咧等。住商不動產企研室總監徐佳 馨表示，央行第...

列報佣金支出 備妥三文件

財政部中區國稅局提醒，公司列報佣金支出應提供具體且完整證明文件，包含雙方合約、居間仲介事實、結匯證明或銀行匯付證明等三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。