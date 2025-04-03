在美台商 留意報稅期限
不只台灣將進入5月報稅季，美國個人、企業所得稅申報、展延、繳納截止日均為今年4月15日，資誠提醒，不只是美國公民、綠卡持有者及美國企業需要履行美國稅申報義務，台灣居民或企業如符合美國稅法中對稅務居民認定標準，也可能需要申報。
近兩年來外派到美國的台灣員工數量增加，資誠提醒，這些外派員工需檢視自身在美國滯留天數，以確定是否符合美國對稅務居民標準，進而產生申報義務。
如果員工在美國居住超過183天，通常會被視為美國稅務居民，需要對全球收入納稅。
資誠表示，居住在海外的納稅人可自動享有延至6月15日的申報截止日期。然而，這些納稅義務人仍需在4月15日前完成可能存在的欠稅繳納，並注意美國每季度預繳稅款相關規定。
針對銷售產品或提供服務給美國客戶的台灣企業，需檢視自身是否因有美國來源所得而產生申報義務。若有此情形，企業應盡早申請美國稅號，並在4月15日申報截止日前完成稅款繳納與申報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言