在美台商 留意報稅期限

不只台灣將進入5月報稅季，美國個人、企業所得稅申報、展延、繳納截止日均為今年4月15日，資誠提醒，不只是美國公民、綠卡持有者及美國企業需要履行美國稅申報義務，台灣居民或企業如符合美國稅法中對稅務居民認定標準，也可能需要申報。

近兩年來外派到美國的台灣員工數量增加，資誠提醒，這些外派員工需檢視自身在美國滯留天數，以確定是否符合美國對稅務居民標準，進而產生申報義務。

如果員工在美國居住超過183天，通常會被視為美國稅務居民，需要對全球收入納稅。

資誠表示，居住在海外的納稅人可自動享有延至6月15日的申報截止日期。然而，這些納稅義務人仍需在4月15日前完成可能存在的欠稅繳納，並注意美國每季度預繳稅款相關規定。

針對銷售產品或提供服務給美國客戶的台灣企業，需檢視自身是否因有美國來源所得而產生申報義務。若有此情形，企業應盡早申請美國稅號，並在4月15日申報截止日前完成稅款繳納與申報。