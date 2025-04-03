捐公設保留地 列扣標準不變
5月報稅季將至，民眾若捐贈公共設施保留地，可在申報個人綜所稅時列舉扣除節稅。財政部公告去年度捐贈公設保留地計算基準，若民眾未提出實際取得成本憑證，仍以捐贈時公告土地現值的16%計算，計算基準與往年維持不變。
民間土地若依《都市計畫法》被指定為公設保留地，或經政府闢為公眾通行道路，這類土地實際上用途受到限制，價值也可能貶損，若地主不想繼續閒置，也可選擇將這塊地捐贈給政府，在申報綜所稅時若採用列舉扣除額，將可達到節稅效果。
財政部表示，若地主有保留原始購地契約、實際成本單據等，可主張原始購置價格，申報價值將可作為捐贈額度，列報為綜所稅列舉扣除額。不過若無法主張原始取得成本，也可依財政部每年頒布標準來認定土地價值、換算扣除額度。
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