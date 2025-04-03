房屋重購退稅 把握兩年黃金期

民眾換屋可把握重購退稅優惠，符合條件的民眾在一定期限內購置新屋時，能夠申請退還先前出售舊屋所繳納的土增稅。稅捐機關提醒，重購退稅需把握「兩年黃金期」，先買後賣、先賣後買都適用，並在期限內申請退稅。

台北市稅捐稽徵處提醒，重購退稅申請條件主要包括舊屋與新屋使用狀況與持有人資格，出售舊屋為自住，須在交易前一年內未出租或作營業用途，且土地上須有房屋，並登記於本人、配偶或直系親屬名下。

此外戶籍須設於房屋內，即使過去未登記，仍可在出售時補登記，以符合規定；而購置新屋則需由同一位所有權人買進，亦即若出售的是配偶名下房屋，新屋也須登記在配偶名下，否則將無法申請退稅；新屋土地上必須有房屋，且該房屋不可出租或作為營業用途，並須符合自用住宅條件。

稅捐處提醒，申請退稅須符合「兩年內完成買賣」時限規定，無論是先賣舊屋再買新屋，或先買新屋再出售舊屋，都須在兩年內完成交易，並在期限內申請退稅。

舉例來說，若納稅人在2023年3月出售舊屋，則須在2025年3月前完成新屋購置，並依規定申報，否則將喪失退稅資格，計算方式是以新屋土地移轉現值為基準，若新屋土地價值超過舊屋扣除已繳納土增稅金額，則可申請全額退稅，反之則依差額計算可退還稅額。

稅捐處舉例，若舊屋土地價值為100萬元，並繳納30萬元土增稅，新屋土地價值若達100萬元以上，可退還全部30萬元；若新屋價值僅80萬元，則最多可退還10萬元。

稅捐處提醒，土增稅的「自用住宅用地優惠稅率」一生僅能使用一次，因此若未曾使用過，納稅人可選擇先依一般稅率繳納土增稅，再透過重購退稅申請退還，以保留未來換屋時使用優惠稅率的機會。