同年多次贈與 免稅額併計

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部台北國稅局提醒，民眾如果在同一年內有多次贈與行為，在辦理贈與稅申報時，務必要將當年度前面幾次贈與金額一併申報，合併判斷是否超過免稅額，否則很可能因為漏報而被補稅，甚至受罰，得不償失。

根據《遺產及贈與稅法》規定，贈與稅是採用曆年制，也就是從每年1月1日到12月31日為同一年度，在這個年度裡，每位贈與人享有定額免稅額，2025年贈與免稅額為244萬元，也就是說，只要一年內贈與他人財產總金額不超過244萬元，可免申報贈與稅。

不過，若贈與總額超過免稅額，應該在超過部分發生後30日內完成申報，國稅局指出，要特別注意的是，如果一年內贈與超過一次，在辦理「後面一次」贈與申報時，也要記得把前面幾次贈與金額算進來，若只申報最後一次贈與額，忽略前面金額，就構成「漏報」，會被要求補繳稅款，還可能被罰款。

舉例來說，大華在2024年1月4日送給兒子244萬元現金，因未超過當年度免稅額，所以不需申報，但接著在同年12月5日，他又把價值100萬元股票贈與女兒，這次有依法在30日內辦理申報，但只申報此次股票部分，忘了年初贈與兒子的現金，也要一併列入計算。

因此全年度贈與總額應為344萬元，超過免稅額的100萬元，被國稅局查獲之後，就要依法繳納10萬元贈與稅，贈與稅稅率為10%，此外還因為漏報遭到處罰。

此外要注意的是，贈與稅「每人」每年免稅額244萬元，是指贈與人而非受贈人，也就是每一位贈與人自每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，即可免納贈與稅。

舉例而言，一對夫妻要贈與財產給三名子女，贈與免稅額上限是以贈與人為準，以2025年而言，夫妻各244萬元，合計488萬元，而非三名子女每人可獲贈244萬元。

國稅局強調，善用每年免稅額確實可達節稅效果，但務必要誠實申報，並依規定合併計算，建議民眾規劃財產贈與前先釐清稅務規定，以免一時疏忽造成損失。

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