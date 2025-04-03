躲過央行來了32%關稅 房仲：第2季房市 GG 了

川普宣布新關稅政策，包括對台灣課徵32%關稅。美股盤後重跌逾千點，台股也挫咧等。住商不動產企研室總監徐佳 馨表示，央行第1季沒打房，本來期待第2季房市會好轉，現在第2季GG了。

至於第2季以後，她直言，川普才上任三個月，但感覺已好久，真是度日如年。他的不可測性太高了，全球經濟跟著他劇烈波動，誰也說不準，股市如此，房市也一樣。

徐佳馨表示，今年第1季房市表現雖然不佳，但和去年9月、10月「金龍風暴」乍現時相比，已經好很多，央行3月理監事會沒有祭出新一波信用管制，讓業者進一步信心回升，相信329檔期如果撐不起來，5月、6月結婚旺季所帶來的首購自用需求，也會讓房市進一步回穩。

「但是現在沒指望了，」徐佳馨表示，首先，川普對等關稅勢必影響台股表現。本來4、5月因牌照稅、房屋稅、所得稅報稅，台股壓力就不小，有「五窮六絕」之說，如今再加上關稅戰，波動更令人憂心。

其次，川普提高關稅，必然帶來通膨，而通膨除了會降低日常生活消費，也會排擠其他消費，促使經濟轉疲。「我相信還有很多人想買房子，但是沒有好收入，沒有閒錢，怎麼買房子？」徐佳馨直言，接下來房市真的無法樂觀。

信義房屋企研室經理曾敬德表示，川普新關稅政策第一時間確實令人震撼，但真正影響還需再觀察。短時間內，可能有人會因股市震盪，有資金需求，必須賣房子，不過應是少數。

他表示，接下來房市還是得看經濟成長好或不好，民間消費表現，失業率等，至少先看半個月，才能更清楚了解川普對等關稅房市影響。