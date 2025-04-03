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外人在台住滿183天 要報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局提醒，在台灣居留的外籍人士，即使沒有設籍，只要在同一課稅年度內在台灣境內居留超過183天，就會認定為「境內居住個人」，須依法辦理綜所稅申報。

北區國稅局提醒，2024年度所得稅申報期間為2025年5月1日至6月2日，納稅人應留意相關時程並按時申報，以保障在台合法權益。

國稅局說明，凡是有來自台灣的工作收入、營業收入，或即使是境外雇主支付但與在台工作相關報酬，都需納入綜所稅申報範圍。

財政部設有「外僑綜所稅電子結算申報繳稅系統」，有四種登入方式，包括外來人口自然人憑證、健保卡加註冊密碼、經核准之電子憑證，或使用統一證號搭配護照號碼、居留證號或許可證號，報稅流程簡便，無需親自前往國稅局即可完成，節省時間與人力。

繳稅方式也有多種選擇，包括攜帶繳款書至金融機構或四大超商、使用信用卡、晶片金融卡等線上繳納。

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