聽新聞
0:00 / 0:00
外人在台住滿183天 要報稅
財政部北區國稅局提醒，在台灣居留的外籍人士，即使沒有設籍，只要在同一課稅年度內在台灣境內居留超過183天，就會認定為「境內居住個人」，須依法辦理綜所稅申報。
北區國稅局提醒，2024年度所得稅申報期間為2025年5月1日至6月2日，納稅人應留意相關時程並按時申報，以保障在台合法權益。
國稅局說明，凡是有來自台灣的工作收入、營業收入，或即使是境外雇主支付但與在台工作相關報酬，都需納入綜所稅申報範圍。
財政部設有「外僑綜所稅電子結算申報繳稅系統」，有四種登入方式，包括外來人口自然人憑證、健保卡加註冊密碼、經核准之電子憑證，或使用統一證號搭配護照號碼、居留證號或許可證號，報稅流程簡便，無需親自前往國稅局即可完成，節省時間與人力。
繳稅方式也有多種選擇，包括攜帶繳款書至金融機構或四大超商、使用信用卡、晶片金融卡等線上繳納。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言