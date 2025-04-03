聽新聞
0:00 / 0:00

遺贈土地移轉 要報土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

彰化縣地方稅務局提醒，若有人在遺囑中將名下土地無償贈與他人，屬於「遺贈」土地移轉，雖與一般買賣不同，不涉及對價，但仍須依法申報土增稅。

地稅局提醒，特別是受遺贈土地者並非法定繼承人時，務必留意相關程序與申報義務，才能確保自身權益不受影響。

地稅局說明，《土地稅法》規定，遺贈行為雖無實際對價，但仍屬土地權利移轉，因此依法仍需辦理土增稅申報。若土地受贈人非法定繼承人，例如是朋友、遠親或慈善團體等，須與原本的繼承人一同向稅捐稽徵機關申報；若遺囑中有指定遺囑執行人，或經法院指派遺產管理人，也可由這些人代為協助辦理。

地稅局提醒，民眾若未依法申報，將無法取得「免徵土增稅證明書」，日後就無法順利到地政事務所辦理過戶登記，導致土地所有權無法移轉。

建議民眾在處理遺贈土地時應了解稅務規定，以免耽誤過戶程序。

延伸閱讀

以軍擴大對加薩軍事行動！防長：將奪取大片土地「納入以色列安全區」

首季土地交易量達561億元 戴德梁行楊長達：建商轉進中長期潛力土地

長期看好房市！建商逆勢獵地卡位精華地段 首季土地交易量達561億元

來台南露營吧！第一水庫坐擁森林 、享受星空、遠眺群山

相關新聞

列報佣金支出 備妥三文件

財政部中區國稅局提醒，公司列報佣金支出應提供具體且完整證明文件，包含雙方合約、居間仲介事實、結匯證明或銀行匯付證明等三大...

外人在台住滿183天 要報稅

財政部北區國稅局提醒，在台灣居留的外籍人士，即使沒有設籍，只要在同一課稅年度內在台灣境內居留超過183天，就會認定為「境...

生前未繳稅金 可自遺產扣除

財政部台北國稅局提醒，辦理遺產稅申報時，如果被繼承人在死亡當年還有尚未繳納的地價稅或房屋稅，可依照實際生存天數比例，將這...

遺贈土地移轉 要報土增稅

彰化縣地方稅務局提醒，若有人在遺囑中將名下土地無償贈與他人，屬於「遺贈」土地移轉，雖與一般買賣不同，不涉及對價，但仍須依...

「眾量級」分手掀財務戰！ 會計師揭「借名持股」恐吃上贈與稅

知名YouTuber情侶檔「眾量級CROWD」爆出頻道收益糾紛，掀起外界對財產分配與經營權爭議的關注，當事人Andy公開...

年收入750萬的父親…疏忽兒子1建議「最終背負重稅」嘆：非常慚愧

在日本，有多種年收入限制，這些限制影響著納稅負擔。根據日本網站「THE GOLD ONLINE」報導，55歲的北川孝太郎（化名）年收入750萬日圓（約新台幣186萬元），卻因忽略了來自大學息子颯太的建議，面臨了意想不到的稅負增加。專家辻本剛士指出，這個案例揭示了扶養控除的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。