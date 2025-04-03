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遺贈土地移轉 要報土增稅
彰化縣地方稅務局提醒，若有人在遺囑中將名下土地無償贈與他人，屬於「遺贈」土地移轉，雖與一般買賣不同，不涉及對價，但仍須依法申報土增稅。
地稅局提醒，特別是受遺贈土地者並非法定繼承人時，務必留意相關程序與申報義務，才能確保自身權益不受影響。
地稅局說明，《土地稅法》規定，遺贈行為雖無實際對價，但仍屬土地權利移轉，因此依法仍需辦理土增稅申報。若土地受贈人非法定繼承人，例如是朋友、遠親或慈善團體等，須與原本的繼承人一同向稅捐稽徵機關申報；若遺囑中有指定遺囑執行人，或經法院指派遺產管理人，也可由這些人代為協助辦理。
地稅局提醒，民眾若未依法申報，將無法取得「免徵土增稅證明書」，日後就無法順利到地政事務所辦理過戶登記，導致土地所有權無法移轉。
建議民眾在處理遺贈土地時應了解稅務規定，以免耽誤過戶程序。
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