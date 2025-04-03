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生前未繳稅金 可自遺產扣除

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，辦理遺產稅申報時，如果被繼承人在死亡當年還有尚未繳納的地價稅或房屋稅，可依照實際生存天數比例，將這些稅額列入扣除，減少應課徵的遺產總額。

依《遺產及贈與稅法》第17條規定，被繼承人過世前依法應繳的稅金，可自遺產中扣除，不必再繳遺產稅，但對於「每年定期課徵」的地價稅與房屋稅，須按年度課稅期間與實際生存天數換算扣除金額。

國稅局說明，以地價稅來說，課稅期間是每年1月1日至12月31日；房屋稅則是每年7月1日至隔年6月30日，只要這些稅捐在被繼承人過世當時尚未繳納，可依其在課稅期間內的實際生存日數比率來計算扣除額。

舉例來說，小明在2024年3月5日過世，名下有房屋與土地，當年度應繳的房屋稅為10萬元、地價稅為20萬元，皆尚未繳納，因為2024年是閏年，總共366天，小明在課稅期間內的生存天數為房屋稅249天，也就是從2023年7月1日至2024年3月5日；地價稅65天，也就是自2024年1月1日計算至3月5日。

依比例計算，可扣除金額分兩筆，房屋稅部分，10萬元除以一年366天，算出每天稅款，再乘上249天的生存天數，得出68,032元；地價稅部分，同樣是20萬元除以一年366天，算出每天稅款，再乘上65天的生存天數，得出35,519元，合計扣除金額為約103,551元，這筆金額可從遺產中扣除，降低應納遺產稅。

國稅局提醒，繼承人在申報遺產稅時，應特別留意被繼承人是否仍有未繳納的房屋稅與地價稅，確實計算後申報扣除，以保障自身權益並合法節稅。

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