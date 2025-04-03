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列報佣金支出 備妥三文件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部中區國稅局提醒，公司列報佣金支出應提供具體且完整證明文件，包含雙方合約、居間仲介事實、結匯證明或銀行匯付證明等三大類文件。若僅提出匯款證明、簡陋合約，卻無法具體說明中介行為，難認該筆支出合理且必要，極可能遭剔除補稅。

國稅局說明，佣金支出常見於企業拓展市場或促進交易時，例如請第三方介紹買家、協助議價、協調交易條件或處理國際貿易手續，這類支出屬業務上必要成本，但能否獲准列帳，重點不在於形式上合約或付款證明，而在於有無實質證據顯示該中介單位確實促成交易。

佣金支出申報注意事項 圖／經濟日報提供
佣金支出申報注意事項 圖／經濟日報提供

舉例來說，國內某A公司申報2022年營所稅時，主張支付300萬元外銷佣金給國外B公司，聲稱該公司協助其成功與C公司進行交易，該筆佣金約占A公司當年度出口總額三成，A公司提出佣金契約及多筆匯款紀錄作為證明。

不過，國稅局查核發現，該合約內容過於簡略，並未詳細說明B公司如何參與交易，缺乏相關工作成果、溝通紀錄或報告，且查得A公司與C公司早在合約簽署前即已直接接觸、洽談多年，顯示交易未必需要B公司介入即可達成，最終，該筆佣金被認定與實質中介行為無關，遭剔除列帳資格，並補徵所得稅60萬元。

為避免類似情況發生，中區國稅局提醒，企業與中介單位簽署佣金合約後，務必保存完整佐證資料，例如電子郵件往來紀錄、會議紀要、簡報內容、成交對話紀錄、中介方提供的客戶清單或介紹成果等。這些資料將成為未來稅局查核時，佐證中介行為確實存在的關鍵依據。

此外若企業對佣金支出的列報標準、申報方式或稅務處理有所疑慮，應主動諮詢稅務機關，確保正確申報。

國稅局表示，依「營利事業所得稅查核準則」規定，企業要列報國內外佣金支出，必須要有合約書、結匯支付證明，還有仲介勞務文件等，以佐證佣金支出與公司業務相關、居間仲介屬於合理範圍，企業文件若不詳細，易產生稅務風險。

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