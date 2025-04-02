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「眾量級」分手掀財務戰！ 會計師揭「借名持股」恐吃上贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
Andy。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
Andy。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

知名YouTuber情侶檔「眾量級CROWD」爆出頻道收益糾紛，掀起外界對財產分配與經營權爭議的關注，當事人Andy公開指控，頻道經營10年創造超過1億元收益，他卻只分得695萬，其餘款項都由對方家庭掌控。除了雙方對於「誰真正掌握頻道」有不同看法外，也讓外界開始質疑這是否涉及逃漏稅

據經濟部資料，兩人創立的公司目前登記為由張家寧一人持有、擔任董事長。不過Andy指出，頻道創業與初期投入幾乎都由他負責，包括資金、內容與營運，但卻在過程中被要求讓出股權，甚至最後連董事職位與頻道管理權也都失去。

Andy質疑，公司目前登記的股東並不代表真正出資與經營的人，對方可能只是「掛名」持股。

KPMG安侯建業會計師洪銘鴻解釋，所謂的「股權借名登記」常見於親友或伴侶間，為了方便或信任，將股權登記在他人名下，但如果當初沒有留下明確的書面協議或金流紀錄，就很容易變成產權爭議的導火線。

洪銘鴻解釋，若事後實際出資人想要討回財產，卻拿不出證據，除了法律上難以主張，就連稅務也可能吃虧，假設掛名者願意「返還」財產，稅捐機關可能依「實質課稅原則」認為這是一種「贈與」，依法要課贈與稅

洪銘鴻補充，更嚴重的是，如果這種代持關係被認定為「分散所得、規避稅負」，可能還會被視為逃漏稅，除了補稅，還會被罰。

洪銘鴻提醒，不論是情侶、家人還是朋友，只要一起投入創業，就應該在一開始就把股權、出資比例、經營權與產權歸屬說清楚、寫清楚，別因為「不好意思談錢」而留下隱患，一旦日後理念不合、分手或拆夥，不僅感情破裂，還可能引爆財產糾紛與稅務炸彈，得不償失。

專家提醒，親朋好友一同創業要先把股權、出資比例等說清楚。路透
專家提醒，親朋好友一同創業要先把股權、出資比例等說清楚。路透

Andy 經營權 贈與稅 逃漏稅

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