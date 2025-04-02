年收入750萬的父親…疏忽兒子1建議「最終背負重稅」嘆：非常慚愧

在日本，有多種年收入限制，這些限制影響著納稅負擔。根據日本網站「THE GOLD ONLINE」報導，55歲的北川孝太郎（化名）年收入750萬日圓（約新台幣186萬元），卻因忽略了兒子颯太的建議，面臨了意想不到的稅負增加。專家辻本剛士指出，這個案例揭示了 扶養控除【扶養控除】是日本稅制中的一項減稅政策。作用是幫助有扶養家人的納稅人減少課稅金額，從而降低所得稅和住民稅。 的影響。

住在名古屋的孝太郎擔任公司職員，雖然年收入看似穩定，但實際生活並不寬裕。每月的房租高達15萬日圓（約新台幣3.7萬元），此外，他還需向在東京就讀私立大學的兒子提供生活費，這進一步加重了家庭財務負擔。

孝太郎的存款約有300萬日圓（約新台幣74萬元），但面對生活費和教育支出的壓力，他無法如願儲蓄。兒子颯太除了致力於學業，也積極參與各種社團活動，其中的滑雪社更讓家庭支出大增，冬季需要花費超過20萬日圓（約新台幣5萬元）。

颯太為了籌到這些費用，在大學附近的餐廳打工，每月收入約為10萬日圓（約新台幣2.5萬元）他意識到自己的年收入可能超過100萬日圓（約新台幣24萬元），於是聯繫父親詢問。孝太郎卻輕描淡寫地表示這不會有問題，並未考慮到這將影響到他的稅務狀況。這個輕率的決定最終讓他在年末調整時遭遇了意外的稅負增加。

當他收到新的薪水明細時，驚訝地發現稅金增加了接近1萬日圓（約新台幣2,500元）。幾個月後，當他再次查看薪水明細時，發現手頭的錢再次減少了，這才意識到扶養控除的影響。

孝太郎感到不安，並決定與颯太進行討論。通話中，颯太表達了他對負擔的無奈，因為他需要這些收入來支持自己的學業和滑雪活動。此時，孝太郎後悔自己沒有更加重視稅務問題，於是決定尋求專家的幫助來改善家庭財務狀況。

專家辻本剛士建議，目前有兩種方式能降低稅負，第一為調整兒子的打工收入，建議學生的年收入維持在103萬日圓以下(2025年起為123萬日圓)，如果超過這個限額，不僅父母的所得稅和地方稅會增加，學生本身可能需要繳納地方稅和所得稅。另外則為充分利用「iDeCo」和「故鄉稅」等節稅制度。

iDeCo的正式名稱為「個人型固定繳款退休金計劃」，是一種自行繳款並自行管理的「私人退休金制度」。正如「退休金」的名稱所暗示的，缺點是必須到60歲才能取出這筆錢，但每月繳納的全部金額都有資格扣除所得稅。另外「故鄉稅」則是可以向自己家鄉或想要支持的地方進行捐款，進而獲得減免所得稅的退還。

孝太郎透過這次事件，也意識到稅務規劃的重要性，「我為我的兒子感到難過，我直到這個年紀才知道節稅策略，我感到非常慚愧...我需要為退休做好準備」，並重新思考如何累積資產。