統一發票別亂丟！南區國稅局曝3張千萬富翁消費地點

2025年1至2月期統一發票已於3月25日開獎，南區國稅局表示，這期在南區開出的中獎發票非常幸運，共有3張1,000萬元特別獎與2張100萬元雲端發票專屬獎，目前仍有部分獎項尚未兌領，提醒民眾趕緊對獎。

根據南區國稅局資料，1,000萬元特別獎的幸運地點包括台南市安平區的Woopen木盆餐飲、學甲區的全聯福利中心，以及嘉義市西區的阿志豆漿店。

而100萬元的雲端發票專屬獎則由嘉義市西區的城市車旅停車場及台南市永康區的全家便利商店開出，得獎者當時的消費金額從30元到779元不等，小額消費也能一夕變身百萬富翁，真的超幸運。

中獎發票兌獎期間為2025年4月6日至7月7日，請中獎人於期限內攜帶發票到指定兌獎據點辦理兌領手續，避免錯失良機。

南區國稅局也鼓勵大家多使用雲端發票與行動載具，不僅響應節能減碳，也讓中獎更方便不漏接。民眾可下載財政部「統一發票兌獎」APP，透過手機條碼綁定各類載具（如悠遊卡、信用卡、會員卡、Email等），並使用「載具歸戶」功能整合消費紀錄，未來查詢或對獎一目瞭然。

國稅局建議，民眾可以多加使用該APP自動對獎，中獎後只要填寫個人資料與領獎帳戶，就能線上申請兌獎，獎金會直接匯入帳戶，免去發票遺失或忘記領獎的困擾。