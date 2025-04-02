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凱博觀點／剖析越南投資與租稅優惠

經濟日報／ 張義昌
凱博聯合會計師事務所越南區域總監張義昌。 凱博/提供
凱博聯合會計師事務所越南區域總監張義昌。 凱博/提供

越南企業所得稅率為20%，近年來越南為吸引外資，制定了多項租稅優惠政策，這些政策主要針對企業所得稅，並根據以下類別，提供不同程度的優惠。

一、投資地區：在社會經濟條件困難或特別困難的地區投資，可享有較高的租稅優惠。在這些地區設立的新投資項目，可能適用10%的稅率優惠，為期15年，並享有四年免稅和九年減半的稅額優惠。投資於工業區（但不包括社會經濟條件良好地區的工業區），可享有二年免稅和四年減半的稅額優惠。

二、投資行業：高科技、環保、教育、醫療等被列為優先發展的行業，投資這些領域的企業可獲得優惠。例如高科技企業或高科技農業企業的投資項目，可適用10%的稅率優惠，為期15年，並享有四年免稅和九年減半的稅額優惠。

政府近年也鼓勵輔助性產業發展，如機械、紡織、鞋業、汽車、電子零組件等供應鏈相關產業，符合條件者可比照高科技產業獲得租稅優惠，並可追溯適用。

三、投資規模：大型製造業投資，如投資規模達到6兆越南盾（約2.4億美元），且該資金需在取得投資許可證後三年內到位，並且最遲在第四年每年營業額最低達到10兆越南盾(約4億美元)，或者員工人數超過3,000人，可享有10%的稅率優惠，為期15年，並享有四年免稅和九年減半的稅額優惠。

四、政策調整：越南政府發布了新的企業所得稅法草案，預計對現行的租稅優惠制度進行多項修改，可能會影響相關租稅優惠。

越南的租稅優惠政策為台商提供了多樣的減免措施，有助於降低投資成本，提升投資回報。在進行投資決策時，建議諮詢熟悉越南租稅優惠的專業服務機構，以確保能實際享受並最大化優惠效益。凱博聯合會計師事務所將於4月中旬舉行線上研討會，探討越南投資與租稅優惠實務分享，歡迎參加。

(作者張義昌是凱博聯合會計師事務所越南區域總監)

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