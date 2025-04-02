企業申報營所稅 七個注意

一年一度的企業報稅季即將到來，KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨（1）日提醒企業，在申報營利事業所得稅時，務必注意七大關鍵重點，才能合規又節稅。

首先，針對呆帳損失如何認列，KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師林倚聰指出，企業若有無法收回債權，像是對方倒閉、逃跑或超過兩年沒收到款項，就可申報呆帳損失，不過要記得備妥相關證明，例如法院文件、催收證明或債務人地址證明，才能依法認列損失。

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第二，股利收入計入時間點。林倚聰說明，企業收到股利，認列收入年度應以被投資公司股東會決議年度為準。另應注意，股利收入應以總額法認列，且不能將境外已扣稅額列為成本。

第三，資產報廢有損失，必須依規定程序才能入帳，若報廢存貨或固定資產，必須在年底前報稅捐機關核備，或請會計師盤點出具報告，同時提供如報廢照片、廢料出售憑證等資料，才能讓損失合法入帳。

第四，虧損可以抵稅，但要合乎規定，林倚聰說，企業若過去十年有虧損，符合條件就能拿來抵稅。包括公司型態、帳務健全、使用藍色申報書或經會計師簽證、且如期繳稅，即使延遲幾天繳稅，只要沒有被罰滯納金，也仍可適用盈虧互抵規定。

第五，記得申報受控外國企業（CFC）、備齊相關文件，林倚聰指出，若企業持有海外低稅率子公司超過50%，必須在台灣揭露相關財報，若來不及取得財報，可申請一次性延長六個月，不過，即便該子公司虧損，也要申報並檢附證明，才有機會在未來抵減稅負。

第六，應善用租稅優惠，例如研發費用抵減、中小企業增僱或加薪減稅、捐助文化創意或運動事業皆可申報減稅，企業準備好證明文件，才能順利申請。

第七，在申報未分配盈餘時，就算盈餘為零或負數，也要完成申報。另也應準備股東會紀錄、分配決議等佐證資料。若委託會計師簽證，也要附上簽證報告。