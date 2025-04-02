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發票千萬獎 開出11張

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部賦稅署昨（1）日表示，今年1-2月期統一發票共開出特別獎1,000萬獎11張、特獎200萬獎十張。千萬獎中，花費最低是在嘉義市西區「嘉義豆奶攤」僅花35元購買杏仁茶，就幸運中千萬。

今年1-2月期發票中獎號碼已於3月25日開出，1,000萬獎開出11張，其中有五張消費金額不到100元；200萬獎開出十張，當中也有五張僅花不到100元。

賦稅署表示，統一發票每期開出千萬特別獎中獎號碼一組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票後，截至去年11-12月期累計84期，可兌領特別獎的中獎發票共1,162張，已兌領873張，等於已創造了873位千萬富翁。

賦稅署表示，今年1-2月期統一發票獎金領獎期間為4月6日至7月7日，中獎人可把握時間兌領；另外去年11-12月期中獎發票仍在領獎期限（今年5月5日）內，還有一張1,000萬特別獎尚未兌領，消費地是在桃園龜山區文化三路「北方麵飯館」，提醒民眾趕緊翻找發票，以免錯失獎金。

消費 統一發票

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