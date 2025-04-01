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1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

統一發票中獎清冊出爐！買大冰拿、豆漿幸運中獎

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部賦稅署1日表示，今年1-2月期統一發票中獎號碼已於今年3月25日下午開出，特別獎獎金1,000萬元中獎號碼為「95980685」為11張，其中有民眾在全家便利商店中壢中央三門市部購買大冰拿、以及在嘉義市西區豆漿店購買飲品就幸運中獎。

另，特獎獎金200萬元中獎號碼為「37166026」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特獎之中獎發票為10張。

統一發票每期開出千萬特別獎中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至去年11-12月期累計84期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,162張，已兌領873張，創造了873位千萬富翁。

財政部賦稅署說明，今年1-2月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於3月25日開出，特別獎中獎發票有11張，領獎期間為4月6日至7月7日，連同去年11-12月期仍在領獎期限（今年5月5日）內尚未兌領之1張特別獎中獎發票，該張發票為在桃園龜山區文化三路「北和方麵食館」所開出，提醒民眾應在期限內兌領。

中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

統一發票 財政部

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