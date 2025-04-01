快訊

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

南區國稅局：開立電子發票相關資訊 應依限據實上傳

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

財政部南區國稅局屏東分局1日表示，自今年起，營業人銷售貨物或勞務開立電子發票，應於開立後翌日起算7日或2日內，空白未使用的電子發票字軌號碼及總、分支機構配號檔，為次期開始十日內，將電子發票相關必要資訊據實傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證，未依限或未據實傳輸者，將通知限期補正，並得處1,500元以上15,000元以下罰鍰，屆期未補正或補正不實，得按次處罰。

該分局進一步說明，營業人開立電子發票後，經買賣雙方合意銷貨退回或折讓、進貨退出或折讓，應由賣方營業人以網際網路或其他電子方式開立銷貨退回、進貨退出或折讓證明單並依限傳輸存證，為利營業人調整系統及作業方式，賣方營業人於今年6月30日前開立銷貨退回、進貨退出或折讓證明單未依上開規定辦理者，免予處罰。

該分局呼籲，營業人及加值服務中心應確實依財政部訂定之「開立電子發票應傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證之資訊範圍及時限表」規定傳輸電子發票相關資訊至大平台存證，另為確保電子發票資訊均完整傳輸至大平台，應於各傳輸節點【POS→分支機構→總公司→加值服務中心→大平台】建立檢核機制，及時修正錯誤，避免受罰。

網際網路 財政部 電子發票

延伸閱讀

台股重挫！證交所喊話：企業獲利穩健 景氣維持成長趨勢

新聞中的法律／出售舊制房屋 所得稅三種算法

財政部：督導公股銀開辦高資產業務 掌握市場商機

財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

相關新聞

五月報稅懶人包來了！弄懂免稅額調升、租金扣除省荷包

再過一個月就要進入5月報稅季，民眾需履行年度報稅義務，同時政府也會因應經濟變化，調整相關稅制。為了避免申報錯誤與稅務風險...

企業報稅別踩七大地雷！KPMG 曝虧損抵稅、CFC 申報眉角

一年一度的企業報稅季即將到來，KPMG安侯建業提醒企業在申報營利事業所得稅時，務必注意幾項七大關鍵重點，掌握節稅與合規雙...

總價值46億！竹縣逾期未辦繼承登記不動產今起公告

新竹縣在114年度逾期未辦繼承登記的不動產將自今天起進行公告，公告期至6月30日止，為期三個月。今年度公告案件包括576...

公益團體報稅 避開三地雷

報稅季將至，財政部北區國稅局提醒，教育、文化、公益、慈善機關團體應依法辦理結算申報，並遵循免稅標準規定，以免遭補稅或挨罰...

遷回戶籍 自住優惠要重新申請

台中市地稅局提醒納稅人，若現有土地的地價稅，原已核准適用自用住宅用地優惠稅率，但是因為家庭成員戶籍遷出，而導致資格中斷，...

房屋稅籍 無法作產權證明

嘉義財稅局表示，許多民眾在辦理建物所有權登記、土地變更編定或其他相關業務時，會向稅捐機關申請房屋稅籍證明書，但該證明書僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。