企業報稅別踩七大地雷！KPMG 曝虧損抵稅、CFC 申報眉角

一年一度的企業報稅季即將到來，KPMG安侯建業提醒企業在申報營利事業所得稅時，務必注意幾項七大關鍵重點，掌握節稅與合規雙贏的機會。

首先，呆帳損失怎麼認列？KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師林倚聰指出，企業若有無法收回的債權，像是對方倒閉、逃跑或超過兩年沒收到款項，就可以申報呆帳損失，不過，要記得準備好相關證明，例如法院文件、催收證明或債務人的地址證明，才能依法認列損失。

第二，股利收入何時算進來？林倚聰說明，企業收到投資公司的股利，應以股東會決議的年度為準來認列收入，記得用「總額法」申報，且不能將境外已扣的稅額列為成本，避免錯誤認列；第三，資產報廢有損失，不能隨便寫進帳，若報廢存貨或固定資產，必須在年底前報稅機關查核，或請會計師盤點出具報告，同時提供如報廢照片、廢料出售憑證等資料，才能讓損失合法入帳。

第四，虧損可以抵稅，但要合乎規定，林倚聰說，企業若過去10年有虧損，符合條件就能拿來抵稅。包括公司型態、帳務健全、使用藍色申報書或經會計師簽證、且如期繳稅，即使延遲幾天繳稅，只要沒有被罰滯納金，也仍可能適用抵減規定。

第五，受控外國企業（CFC）記得申報與文件齊備，林倚聰指出，若企業持有海外低稅率子公司超過50%，必須在台灣揭露相關財報，若來不及取得財報，可申請一次性延長6個月，不過，即便該子公司虧損，也要申報並檢附證明，才有機會未來抵減稅負。

第六，應善用租稅優惠，例如研發費用抵減、中小企業增僱或加薪減稅、捐助文化創意或運動事業皆可申報減稅，企業準備好證明文件，才能順利申請；第七，未分配盈餘申報時，就算盈餘為零或負數，也要完成申報，並準備股東會紀錄、分配決議等佐證資料。若委託會計師簽證，也要附上簽證報告。

林倚聰提醒，今年報稅期間為5月1日至6月2日，請企業及早準備，確保符合所有規定，避免罰款，也能爭取應有的租稅優惠。