五月報稅懶人包來了！弄懂免稅額調升、租金扣除省荷包

再過一個月就要進入5月報稅季，民眾需履行年度報稅義務，同時政府也會因應經濟變化，調整相關稅制。為了避免申報錯誤與稅務風險，KPMG安侯建業提醒納稅人，應掌握最新法規與報稅重點，特別是個人綜合所得稅與CFC（受控外國公司）申報的新規定。

我國自2023年起實施的個人CFC制度，今年進入第二次申報，這套制度針對透過低稅負地區設立企業進行投資的個人，要求將相關利得納入課稅範圍，尤其若以信託方式持有這類公司股權，也需依新規定申報。

KPMG執業會計師洪銘鴻指出，根據財政部最新公告，如果信託財產中包含低稅負國家的企業股權，而信託受益人及其關係人合計持股逾五成，或擁有控制權，該企業就被認定為CFC，其所得須由受益人或委託人申報。

此外，如果信託契約沒有明訂受益人，或委託人保有變更權利，也會被視為委託人需負申報責任，財政部也放寬規定，若會計師簽證文件無法及時取得，可先用自結盈餘申報，再補辦更正。

洪銘鴻提醒，使用信託工具的高資產族群，務必檢視自己是否落入CFC課稅範圍，若有，應及早準備資料並尋求專業協助。

財政部今年初也針對CFC制度公布四大查核重點，提醒納稅人自我檢視申報是否正確。若去年申報有遺漏或錯誤，應儘早補正，以免受罰。

除了CFC相關規定外，今年報稅也有多項新制度，特別是綜合所得稅部分，因應物價上漲，政府已調高免稅額、扣除額與課稅級距，有助於減輕納稅壓力，包括每人基本生活費用由20.2萬元調高至21萬元；免稅額從9.2萬元調至9.7萬元、滿70歲者提高至14.55萬元；標準扣除額分成單身13.1萬元、已婚26.2萬元；薪資與身心障礙特別扣除額提高至21.8萬元。

租屋族最關心的房租扣除也有重大改變，洪銘鴻解釋，支出從原本的列舉扣除，改為特別扣除，且每戶扣除上限從12萬調高至18萬元，不過，若納稅人或其直系親屬在國內有自有房屋，需符合特定五項例外情況才能適用，而且若所得過高（例如適用20%以上稅率或基本所得額超過750萬元）則不適用。

洪銘鴻建議，租屋族應確認自己是否符合適用條件，並保留租賃契約與轉帳憑證等證明文件，以備查核。