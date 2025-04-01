總價值46億！竹縣逾期未辦繼承登記不動產今起公告

新竹縣在114年度逾期未辦繼承登記的不動產將自今天起進行公告，公告期至6月30日止，為期三個月。今年度公告案件包括576位被繼承人、5461筆土地與129棟建物。根據公告土地現值計算，土地總價值已達46億元，公告資料將張貼於各地政事務所、不動產所在地、被繼承人戶籍所在地的鄉（鎮、市）公所及村里辦事處。

新竹縣府地政處提醒，根據規定，繼承登記應於被繼承人過世後6個月內完成。如未在1年內辦理，地政事務所將於每年3月底開始逐一通知繼承人，並於4月1日起進行公告。公告期屆滿後仍未辦理登記的，將由縣府進行列冊管理，列管15年期滿後交由財政部國有財產署進行公開標售。

為協助繼承人了解繼承登記流程及後續處理事項，縣府與各地政事務所將於4月和5月舉辦5場次的繼承登記宣導說明會，幫助民眾在收到通知後能更清楚該如何處理。如果收到逾期未辦繼承登記通知，切勿驚慌，可以立即撥打縣府地政處或各地政事務所的電話進行諮詢，或親自參加說明會，面對面解決疑慮。

地政處特別提醒，根據民法規定，繼承人必須辦理不動產繼承登記，始能行使處分權利。及時完成繼承登記不僅可以避免罰鍰，也能避免不動產被列管並最終標售。務必記住，越早辦理，越能保障自身的權益。

今年共舉辦5場未辦繼承登記宣導說明會，竹東地政事務所將於4月17日、4月25日上午10點在寶山雙溪村辦公大樓及五峰鄉公所辦理、5月1日上午10點分別在新湖地政事務所、竹東地政事務所及竹北地政事務所辦理。