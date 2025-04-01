房屋稅籍 無法作產權證明

嘉義財稅局表示，許多民眾在辦理建物所有權登記、土地變更編定或其他相關業務時，會向稅捐機關申請房屋稅籍證明書，但該證明書僅用於房屋稅課徵，無法作為房屋產權及建造完成日期的正式證明文件。

財稅局分享，一名納稅人辦理老家建物的所有權第一次登記，向財稅局申請房屋稅籍證明，作為產權證明文件，不過，該房屋自2011年才開始課房屋稅，該名納稅人要求財稅局更正稅籍起課年月，產生徵納爭議。

財稅局解釋，房屋稅籍證明書僅顯示核發當日的房屋稅課稅內容，其登載的納稅人不代表該房屋實際所有權人，而是指負責繳納房屋稅的對象，即使民眾持有該證明書，也無法據此證明房屋產權歸屬，亦無法當作建物登記正式依據。

財稅局提醒，民眾辦理不動產業務時，應確認所需文件正確性與用途，避免影響申辦進度。