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兩類機車 免納牌照稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

使用牌照稅4月開徵，地方稅務局表示，近來不少機車車主向稽徵機關反映未收到牌照稅單，地稅局解釋，有兩類機車無須繳納牌照稅，一是汽缸總排氣量在150cc以下，二是電動機車

地稅局提醒，根據《使用牌照稅法》規定，機車汽缸總排氣量若在150cc以下，使用牌照稅額為0元，因此無須繳納，也不會寄發繳款書。

地稅局解釋，民眾若有疑問，可先確認自身機車的排氣量大小，以確定是否需繳納使用牌照稅。若排氣量在150cc以下者，使用牌照稅額為0元，自然也就不會收到稅單；排氣量151cc以上的機車，則應留意每年繳款書寄發時間，避免錯過繳稅期限。

此外地稅局也提醒，目前政府對完全以電能為動力的電動機車，也提供免徵牌照稅優惠，自2018年1月1日起至2025年12月31日止，電動機車車主均可享受免稅政策，無須繳交任何牌照稅。

免稅 牌照稅 電動機車

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