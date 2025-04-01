遷回戶籍 自住優惠要重新申請

台中市地稅局提醒納稅人，若現有土地的地價稅，原已核准適用自用住宅用地優惠稅率，但是因為家庭成員戶籍遷出，而導致資格中斷，即使該親屬之後又再度將戶籍遷回原址，也無法自動恢復優惠，必須重新提出申請並獲核准，才能繼續享受自用住宅用地較低稅率。

地稅局指出，依現行《土地稅法》規定，土地要適用自用住宅用地的優惠稅率，除必須滿足不得出租或作為營業用途之外，戶籍登記也是必要條件之一，若原本符合自用住宅用地資格的土地，因戶籍遷出，導致資格暫時失效，即使期間內房屋仍維持自住使用，也無法自動重新取得優惠稅率。

地稅局提醒，若家中有成員因個人或其他原因暫時將戶籍遷出，日後再遷回時，務必記得主動重新申請，這項程序並不會自動進行，必須由納稅義務人自行提出。

地稅局指出，地價稅自用住宅用地優惠稅率每年以9月22日為申請截止日，因此，若要在當年度內繼續享有優惠稅率，戶籍必須在9月22日前遷回原址，並且重新向地稅局提出申請；若逾期未申請，即使仍實際居住在原地，也將會失去該年度的稅率優惠資格，必須支付較高的土地稅額。

土地稅法規定，土地所有權人或其配偶、直系親屬必須在該房產上辦理戶籍登記，且該房屋不得用於出租或營業，才能享有自用住宅用地稅率優惠，且本人、配偶及未成年受扶養親屬全國僅限一處。

地稅局呼籲，民眾應多加留意地價稅相關申請期限及戶籍登記情況，避免因一時的疏忽而造成額外的稅務負擔。