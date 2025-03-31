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還沒收到稅單先別慌 地稅局曝「兩類機車」無須繳費

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
電動機車本來就符合免稅優惠。圖／gogoro提供
電動機車本來就符合免稅優惠。圖／gogoro提供

今年的使用牌照稅將從4月1日開徵，繳納期限至4月30日止，近期出現有許多民眾反映，自己未收到牌照稅稅單，擔心逾期未繳納恐挨罰，向地方稅務稽徵機關求助。地稅局指出，若機車排氣量在150cc以下，則使用牌照稅額為零元，因此無須繳納，亦不會收到繳款書。

稅務局特別說明，依據《使用牌照稅法》規定，若機車排氣量在150cc以下，則使用牌照稅額為零元，因此無須繳納，亦不會收到繳款書；僅有排氣量151cc以上的機車才需依排氣量大小計算應繳稅額。

稅務局指出，近期許多車主因未收到繳款書而向稅務局申請補發，經查詢後才發現自身機車排氣量未達150cc，根本無須繳稅，為避免不必要的疑慮，稅務局提醒機車車主確認車輛排氣量，以免因誤解而徒增困擾。

另外，稅務局提醒，針對電動機車，政府自2018年1月1日至2025年12月31日提供免稅優惠，完全以電能為動力的電動機車免徵使用牌照稅，請符合資格的車主多加留意，稅單已從3月下旬陸續寄發，請車主留意是否收到繳款書，並務必在期限內完成繳納，以免逾期受罰。

牌照稅

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