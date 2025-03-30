產創投資抵稅優惠 三提醒

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
《產業創新條例》提供多項投資抵減租稅優惠。 聯合報系資料照
《產業創新條例》提供多項投資抵減租稅優惠。 聯合報系資料照

《產業創新條例》提供多項投資抵減租稅優惠，參考往年經驗，財政部北區國稅局提醒，公司適用各項產創優惠時，應留意申請時間、申請方式、變更適用三大重點。

北區國稅局表示，產創條例提供企業的租稅優惠包含第10條（研發支出投資抵減）、第10條之1（智慧機械、5G等投資抵減）、第10條之2（台版晶片法案）。

國稅局表示，公司依產創條例規定，無論是投資在研發支出，或是使用全新智慧機械、導入5G等相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，或符合前瞻創新研發及購置自行使用先進製程的全新機器或設備等，都須經中央目的事業主管機關審查核准，才能辦理投資抵減。

產創投資抵減優惠注意事項
產創投資抵減優惠注意事項

在申報時間與方式上，研發投抵、台版晶片法都規定，須在營所稅申報期間開始前3個月起至申報期間截止日內提出申請，以今年為例，申請期限為2月1日至6月2日。公司在期限內須檢具規定文件，向中央目的事業主管機關申請審查。

至於想適用智慧機械5G投抵的企業，則應在營所稅申報期間開始前四個月開始提出申請，今年為1月1日至6月2日。公司可透過經濟部建置的申辦系統，依規定格式填報，並上傳規定文件，完成線上申辦作業。

此外國稅局也提醒，公司申請核准適用台版晶片法案投資抵減，可以主動提出同意變更適用，一旦在台版晶片法審查階段，審查發現資格不符合時，才能轉而適用產創條例第10條或第10條之1，以免租稅優惠平白落空。

國稅局提醒，若申請台版晶片法時，公司未主動聲明同意，將不得變更適用。

國稅局指出，不管是選擇哪一種投資抵減優惠，都必須要在辦理去年度營所稅結算申報時，依營所稅結算申報書規定格式填報，並檢附規定文件，當年度結算申報期間屆滿前，若未依規定格式填報，逾期將無法適用投資抵減。

台版晶片法 國稅局

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