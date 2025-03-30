租金補貼遭凍結 國土署：無法自行解凍或流用衝擊

租金補貼傳出未遭立院在野黨團提案凍結，內政部國土管理署30日澄清，若立院未能解凍預算，就無法執行相關經費補貼租屋民眾；另外，目前財政部新青安貸款有貸款餘額的戶數達27萬餘戶，如貿然終止補貼利息，恐導致眾多之貸款戶逾期繳息，將嚴重影響貸款戶的信用。

國土管理署解釋，事實上立院民眾黨團最早的提案內容，是以和社會住宅興辦、租金補貼、包租代管補貼等住宅政策毫無相關的國土計畫法沒有上路為理由，刪減41億4,672萬6仟元，並凍結41億4,672萬6仟元，在國土署積極溝通與對外呼籲後才調整為凍結。

國土署強調，由於必須遵循立法院三讀通過決議，如果立院未能解凍預算，就無法執行相關經費補貼租屋民眾。此外，目前財政部新青安貸款有貸款餘額的戶數達27萬餘戶，如貿然終止補貼利息，恐導致眾多之貸款戶逾期繳息，將嚴重影響貸款戶的信用。

國土署指出，租金補貼政策減輕租屋族群負擔，申請民眾不斷增加，依據現有核撥情形，預估全年所需總預算至少約需要336億元，由於必須遵守立法院刪凍後預算亦不得流用決議，對於整體社會住宅的推動造成重大影響。國土署呼籲各界在討論相關議題時可依據事實，更期盼立法院早日完成預算解凍程序。