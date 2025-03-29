中芯等11陸企 涉在台非法挖角

為防堵陸企違法在台挖角及從事業務活動，調查局針對「假台資或假僑外資、真陸資來台設點」等竊密行為展開大規模偵辦，針對北中南十一家陸企非法據點進行掃蕩，包括銷售額僅次於台積電和韓國三星的中芯國際。

中芯國際是代工晶片製造商，被美國商務部公告列入出口管制實體名單，是大陸規模最大的集成電路晶片製造商，股東包括中國國務院國有資產監督管理委員會、所轄中央企業中國信息通信科技集團等重量級國有企業。

調查指出，中芯國際由陸籍人士操控，總部於上海，在上海、北京、天津及深圳有三座八吋晶圓廠和四座十二吋晶圓廠，但該公司竟以薩摩亞商掩護，假僑外資名義來台設立分公司並挖角。

其次，陸企深圳通銳微電子技術公司主營設計、研發驅動芯片，前年入圍大陸國家工信部發布的第五批專精特新小巨人企業公示名單，該公司並未合法向我國申請設立分公司或辦事處，卻在台南、新竹私設兩處據點，由大陸總公司以線上面試，挖角台灣高科技人才並支付薪資，在台研發成果透過「騰訊系統」回報中國總公司，規避司法查緝。

另外，陸企雲合智網技術公司研發高端網路晶片，成立以來已挖角大批來自英特爾、微軟等知名企業高科技人才，協助推進大陸「東數西算」戰略，該公司先以「假台資」名義在台申設公司，再以股權變動轉為新加坡商「假僑外資」身分，迂迴透過新加坡公司匯入營運費，在台從事業務並挖角晶圓工程師。

調查局今年三月十八至廿七日，動員一八○人次，鎖定全台十一家陸企發動搜索，其中艾科微電子、金泰克半導體二家公司，利用台灣求職平台，刊登高薪求才廣告，艾科微五年來非法招攬五十名研發人才，金泰克為大陸企業發展SSD數據儲存科技，威脅台灣半導體產業，檢方訊後命五名台籍負責人、員工各以卅至四十萬元交保。