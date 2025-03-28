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賣房必修課！會計師手把手教你辨別新舊制、報稅算法

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信會計師教你賣房所得如何計算。業者提供
勤業眾信會計師教你賣房所得如何計算。業者提供

近年來房市交易熱絡，許多納稅人對出售不動產的所得稅計算仍感疑惑。勤業眾信私人暨家族企業服務稅務團隊會計師王瑞鴻表示，納稅人第一步驟就是要先確認不動產的「取得時間」，才能判斷適用新制或舊制的課稅方式。

房屋取得時間點影響適用稅制，王瑞鴻解釋，若不動產為2016年1月1日後取得，原則上適用房地合一稅新制，計算時以房地實際成交價格為基礎，並依持有期間長短適用不同稅率；若為2015年12月31日前取得，則適用舊制，依所得稅法規定計算「房屋」交易所得，併入綜合所得總額課稅。

針對「舊制房屋」（2015年12月31日前）取得交易，所得計算方式分為三種。王瑞鴻解釋，第一種，納稅人能提供原始取得成本，就能夠按實際售價扣除成本與必要費用後計算所得；第二種，納稅人若無法提供成本，且房地出售總價達財政部公布的「一定金額門檻」，則應按房地總價乘以房屋占房地比例與獲利率計算，2024年度獲利率為20%；第三種，房地出售總價未達門檻，則依「房屋評定現值」乘以財政部公布的標準計算。

所謂的一定金額門檻標準，必須依照據財政部於2月19日發布之「113年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，例如台北市的門檻為6,000萬元，或單坪價格達120萬元以上者適用；新北市房地門檻則為4,000萬元以上，或每坪單價75萬元以上；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市為房地總成交金額（含車位）3,000萬元以上，或每坪單價50萬元以上。

王瑞鴻提醒，針對房地出售總價達門檻的案件，2024年度獲利率由17%調高至20%；至於未達門檻者，所得計算標準則依地區市場行情，調整幅度介於1%至5%。

勤業眾信稅務部協理葉芷英也提醒，出售不動產涉及多種稅務規範，應先確認適用稅制，並檢視是否符合2024年度新規定，特別是原始取得成本及總價是否達門檻。

王瑞鴻建議，納稅義務人應提前準備相關資料，避免因錯誤申報而遭稽徵機關調查補稅，確保交易順利進行。

賣房辨識是否適用新舊制、是否達到豪宅線是關鍵。業者提供
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勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻。業者提供
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房地合一稅 財政部

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