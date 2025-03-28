無扶養5歲小孩、70歲長輩、年薪逾44.6萬 「單身貴族」1公式算出綜所稅額！
在2025年的綜合所得稅申報中，免稅的總額達到44.6萬元。這意味著，若是一名單身職員，且沒有扶養5歲以下的小孩或70歲以上的長輩，年收入若未超過44.6萬元，則無需繳納任何稅款。
綜合所得稅級距的計算方式
基本免稅門檻：44.6萬元
如前所述，若你是單身且不扶養5歲以下的小孩或70歲以上的長輩，2025年的基本免稅門檻為44.6萬元。
（即免稅額9.7萬元 + 標準扣除額13.1萬元 + 薪資扣除額21.8萬元）
換句話說，若年收入低於44.6萬元，則完全不需繳納綜合所得稅！
所得稅級距
「課稅級距」對於收入較高且需要繳稅的人來說，是一個重要因素。
目前級距分為五個，分別是最低的5%、12%、20%、30%和最高的40%。
在扣除各種免稅額和扣除額（例如基本款的42.3萬元）後，才會計算剩餘的「年所得淨額」的稅率。
2024年的稅率級距與2023年相同，級距的門檻分別為56萬元、126萬元、252萬元和472萬元。
而在2025年的申報中，級距將調整至59萬元、133萬元、266萬元和498萬元。
2025年申報（針對2024年所得淨額）
級距：
．5%－收入範圍：0 ~ 59萬元
．12%－收入範圍：59萬1元 ~ 133萬元
．20%－收入範圍：133萬1元 ~ 266萬元
．30%－收入範圍：266萬1元 ~ 498萬元
．40%－收入範圍：498萬1元以上
超過基本免稅門檻後的稅金計算
那麼，年收高於44.6萬元，應該繳納多少稅款呢？
舉例：假設是一名年收入66萬元的單身上班族，扣除基本免稅門檻44.6萬元後，所得淨額為21.4萬元，因此需繳納約1.07萬元的稅金。
算式步驟如下：
計算所得淨額：66萬元 - 44.6萬元 = 21.4萬元
計算應納稅額：21.4萬元 x 5%（所得級距）= 1萬700元
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