快訊

以色列超過10萬人上街反政府！強人總理深陷政壇內鬥風暴

會員注意！ 好市多重大變革公告 4月1日起進賣場需「掃描會員條碼」

5月所得稅懶人包／每人都有21萬減稅額度、滿足「1條件」年收62萬免稅

聽新聞
0:00 / 0:00

5月所得稅懶人包／每人都有21萬減稅額度、滿足「1條件」年收62萬免稅

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
綜所稅報稅示意圖／本報系資料照片
綜所稅報稅示意圖／本報系資料照片

綜合所得稅報稅季節來臨，今年的扣除額為何？應該繳納多少稅款？這篇文章將幫助民眾全面了解綜所稅的計算方式。

根據財政部的公告，113年度每個體的基本生活費用為新臺幣21萬元（較112年度增加8,000元）。

這項數據適用於民眾在114年（2025年）5月申報113年度的綜合所得稅。

113年度綜合所得稅報稅資訊（適用於2025年5月）

報稅時間

2025年5月1日（星期四）至2025年5月31日（星期六）

報稅資格

年滿18歲且未繼續就學、無身心障礙且具備謀生能力的個人，需進行申報。

報稅方式

網路報稅

手機報稅

臨櫃報稅

113年度綜合所得稅免稅額與扣除額如下：

免稅額：每人97,000元，年滿70歲者每人145,500元

標準扣除額：131,000元（夫妻合併申報即262,000元）

特別扣除額

薪資所得特別扣除額：218,000元

身心障礙特別扣除額：每人可減除218,000元

基本生活費差額

對於113年度（2025年報稅適用），每位納稅者的基本生活所需費用為21萬元，該金額乘以納稅者本人、配偶及申報受扶養親屬的人數，即可得出基本生活費的總額。

基本生活費差額是什麼？

根據《納稅者權利保護法》，國家不得對「國民維持基本生活所需的費用」課稅。

因此，當「基本生活費總額」（包括納稅者本人、配偶及受扶養親屬）超過可減除的「免稅額和扣除額的總和」時，兩者之間的差額可以從當年度的綜合所得總額中扣除。

113年度的退職所得如何計算？

一次性領取退職所得

退職所得額為0：198,000元乘以退職服務年限的金額以內

半數為所得額：超過198,000元的部分，乘以退職服務年限的金額，但未達398,000元的部分

全額為所得額：超過398,000元的部分，乘以退職服務年限的金額

分期領取退職所得的減除金額：859,000元

2025年薪資多少要繳稅？

根據最新發布的公告，113年度的所得稅（於114年繳納）免繳的門檻已經確定。符合以下條件的納稅人將不需要繳納所得稅：

單身且無租屋負擔者：年收入未達446,000元，免繳所得稅。

單身租屋族：若年收入未超過626,000元，則可享受免稅優惠。

雙薪家庭（無扶養親屬）：合併年收入低於892,000元，即可免繳所得稅。

雙薪家庭（扶養兩名6歲以下子女）：家庭年收入若未達1,461,000元，則可免稅。

2025年所得稅網路報稅指南

對於未收到或不打算使用稅額試算通知書的納稅人，可以選擇自行進行網路報稅。

報稅過程可透過手機或電腦完成，登入方式共有六種，完成身份驗證後，就能夠下載自己的申報資料。

可用的登入方式包括：

健保卡

自然人憑證

電子憑證

行動電話認證

行動自然人憑證

戶號加查詢碼

登入報稅系統後，即可開始進行申報流程。

年收入低於特定金額的對照表

單身小資族：年收入低於 NT$ 408,000

雙薪夫妻（無扶養親屬）：年收入低於 NT$ 816,000

雙薪夫妻（扶養2名6歲以下子女）：年收入低於 NT$ 1,232,000

2025年所得稅退稅時間安排

每年所得稅的退稅時間分為三個批次，根據申報的方式和時間，退稅的入帳日期會有所不同。

第一批：7月31日

適用對象：在5月10日之前，通過戶籍所在地的稽徵機關提交書面申報的納稅人，或是採用網路申報、線上及電話語音方式完成稅額試算的退稅者。（遇到假日時，會提前撥付。）

第二批：10月31日

適用對象：在5月10日之前，向非戶籍地的稽徵機關提交書面申報的納稅人。5月11日之後，使用二維碼或人工方式申報的退稅案件。（同樣，遇到假日時，會提前撥付。）

第三批：次年1月20日

適用對象：逾期申報的退稅案件，或是那些稅額試算未回覆且經稽徵機關確認可退稅的情況。（如遇假日，亦會提前撥付。）

2025年所得稅退稅常見問題

Q1、2025年的所得稅退稅時間是什麼？

如果在每年的5月10日之前完成所得稅的申報，最早可以在7月31日之前收到第一批退稅（假日會提前撥付）。

第二批和第三批的退稅日期分別為每年的10月31日和次年1月底。請務必留意所得稅的申報期限！

Q2、所得稅退稅與尾牙抽獎有關嗎？

若在尾牙抽獎中獲得超過新台幣2萬元的獎金，已經預扣的10%稅額將無法申報退稅。

此外，其他類型的獎金，如競賽獎金或隨機抽獎獲得的獎金，也不會計入年度綜合所得中。

Q3、如果所得符合免繳標準，是否可以直接等待退稅？

即使當年度的所得符合免繳稅的條件，仍然需要進行報稅

只有在報稅後，國稅局才能透過系統處理退稅，這樣也能方便未來如需調整資料時的操作。

編輯推薦

免稅額 基本生活費 報稅 所得稅 所得稅退稅 特別扣除額 綜所稅

延伸閱讀

10元跟媽媽買房子可以？取得成本太低會被國稅局課爆：「兩方法」曝光

房東必知！出租房屋當社宅享「免稅優惠」：每月房租1萬5內免繳

房子大漲要馬上賣掉？行家搖頭剖析關鍵：出發點很重要、投資客不會消失

今年能買房了？安娜分析「四種人」：別想馬上買就會賺…五年後恐才出現獲利點

相關新聞

5月所得稅懶人包／每人都有21萬減稅額度、滿足「1條件」年收62萬免稅

綜合所得稅報稅季節來臨，今年的扣除額為何？應該繳納多少稅款？這篇文章將幫助民眾全面了解綜所稅的計算方式。 根據財政部的公告，113年度每個體的基本生活費用為新臺幣21萬元（較112年度增加8,000

彰化縣公告4千多筆未辦繼承土地建物 列管期滿不登記將被標售

彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列...

美國報稅季登場！資誠籲外派台灣人、企業注意這些重點

2024年美國報稅季正式開始，專家提醒，所有個人與企業的所得稅申報、展延及繳納截止日期均為2025年4月15日；納稅人可...

躲新制房屋稅 7.9萬戶趕設籍

房屋稅二點○來了，房市設籍潮湧現。在屋主搶最後自用住宅設籍日下，二月全國戶口數量暴增近七點九萬戶，較去年同期激增近八倍；...

台商投資大陸 釐清抵稅規定

財政部台北國稅局提醒，台商投資中國大陸公司，應釐清抵稅規定。若是自大陸公司獲配股利，這筆股利在大陸已繳稅款，可在台灣申報...

企業賣股收益 課最低稅負

近年投資股票、基金等金融商品愈來愈流行，財政部高雄國稅局表示，企業買賣國內股票及基金獲取收益，雖然免徵證所稅，但仍必須計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。