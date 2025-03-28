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彰化縣公告4千多筆未辦繼承土地建物 列管期滿不登記將被標售

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列冊管理。圖／縣府提供　
彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列冊管理。圖／縣府提供　

彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列冊管理，地政處提醒民眾，經地政處列管15年期滿，仍未申辦繼承登記的土地及建物，將移請財政部國有財產署辦理公開標售，請民眾為確保自身權益，盡速辦理繼承登記。

地政處指出，依土地法第73條之1及內政部訂頒「未辦繼承登記土地及建築改良物列冊管理作業要點」規定土地及建物自繼承開始之日(即被繼承人死亡日)起，6個月內，應辦理繼承登記，逾期者，每超過1個月處登記費1倍的罰鍰，最高可達20倍。倘超過1年仍未辦理繼承登記，地政事務所將依法公告3個月並通知繼承人申請登記，逾期仍未辦理登記者，將列冊管理15年，期滿後，移請財政部國有財產署公開標售。

地政處表示，彰化縣今年逾期未辦理繼承登記土地及建物共有2040案（土地4593筆、建物144棟），各地政事務所就每一土地及建物被繼承人清查出1位相關利害關係人寄發通知單，請繼承人盡速辦理繼承登記，地政處及各地政事務所透過網路、社區服務等管道宣導。

此外，土地所在地的鄉鎮市區公所、被繼承人原登記地址及死亡時戶籍所在地之鄉（鎮、市、區）公所及村里辦公處之公告欄，也可查看此公告內容。

地政處表示，若因繼承人數量眾多或對於遺產分割未能達成協議而未能辦理者，可先由部分繼承人檢附辦理繼承登記應備文件，向地政事務所申請繼承登記為全體繼承人共同共有，便不用擔心逾期登記受罰或被公開標售等問題。

彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列冊管理。圖／縣府提供　
彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列冊管理。圖／縣府提供　
彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列冊管理。圖／縣府提供
彰化縣今年逾期未辦繼承登記的土地4593筆、建物144棟，彰化縣政府從4月1日起至6月30日公告３個月，並在公告期滿後列冊管理。圖／縣府提供

土地標售 建物標售 彰化 財政部 遺產

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