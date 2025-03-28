美國報稅季登場！資誠籲外派台灣人、企業注意這些重點

2024年美國報稅季正式開始，專家提醒，所有個人與企業的所得稅申報、展延及繳納截止日期均為2025年4月15日；納稅人可申請最多六個月的申報展延，但即便展延成功，仍需在4月15日前繳清應繳稅款，以免產生利息與罰款。

除了美國公民、綠卡持有者與美國企業需依法申報外，若台灣居民或企業符合美國稅法對稅務居民的認定標準，也可能有申報義務。例如，若個人在美國停留的時間達到一定天數，可能會被視為美國稅務居民，需依規定申報所得稅。

近年來，外派到美國的台灣員工數量增加，這些外派人員應留意自己的美國停留天數，以確認是否符合美國稅務居民標準，進而產生申報義務。此外，居住海外的美國納稅義務人可自動享有申報截止日期延至6月15日，但仍需在4月15日前繳納可能的欠稅，以避免利息與罰款。

台灣企業若銷售產品或提供服務給美國客戶，可能因有美國來源所得而需申報美國稅。企業應及早檢視自身是否符合申報義務，並在4月15日前完成稅號申請、稅務申報及繳納。

資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，符合美國稅務居民標準的個人與企業，應提早準備相關文件，在截止日前完成申報或申請展延，以免因遲交產生額外罰款與利息。