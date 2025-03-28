個資保護委會 拚8月成立

行政院會昨（27）日拍板《個資保護委員會組織法》草案，明定個資會等同中央三級獨立機關，採合議制運作，力拚8月成立；另外個資法也將配套修正，增訂公務機關應設置個資保護長，及落實個資事故機關通報義務。

根據草案，個資會委員設五人至七人，包含主委、副主委各一人，及二位專任委員皆由行政院長任命，其餘一至三位兼任委員則由機關人員或學者、專家擔任；也要求個資會委員中具有同一黨籍者，不可超過委員總額二分之一。

草案規範，個資會在聘用個人資料保護、數位科技與應用、資通安全、稽核、人權、經濟、管理、產業政策、國際合作等相關領域專業人員，員額不得超過50人。

個資法修法則增訂個資事故通報義務，日後個資會將統一受理個資外洩等事故通報，違反通報義務將處罰鍰。又為強化各類公務機關、非公務機關個資法令遵循及安全控管，個資會將訂定共通基礎版的安全維護管理辦法，作為日後執法基準。