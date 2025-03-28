遭虛報薪資所得 可提檢舉

隨著報稅季將至，許多民眾開始查詢去年所得，財政部台北國稅局提醒，民眾若發現被未曾任職公司虛報薪資所得，可能影響個人稅負，民眾可備齊相關證明，向戶籍所在地國稅局提出檢舉，確保自身權益。

台北國稅局表示，相關證明文件例如在職證明、服役或出國相關證明、勞健保投保資料、實際領薪紀錄等，並提供個人基本資料及被檢舉公司名稱，一併向國稅局提出檢舉，經查證屬實後，這筆虛報薪資將會被註銷，以免影響稅額。

舉例來說，小花查詢2023年所得資料時，發現A公司申報了她的薪資所得30萬元，但小花從未在該公司任職，她向國稅局檢舉後，經調查確認A公司確實虛報薪資。國稅局註銷小花該筆所得紀錄，對A公司剔除該筆薪資費用，補徵營所稅，並依《所得稅法》對A公司裁罰。