企業賣股收益 課最低稅負

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近年投資股票、基金等金融商品愈來愈流行，財政部高雄國稅局表示，企業買賣國內股票及基金獲取收益，雖然免徵證所稅，但仍必須計入基本所得額（最低稅負制），以計算應納基本稅額，千萬不能忽略。

高雄國稅局提醒，證券交易所得目前停徵所得稅，這項規定僅適用於《證券交易稅條例》所認定的有價證券，企業若出售國內基金獲得投資收益，雖免徵營所稅，但仍需依最低稅負制規定，將該筆收益納入基本所得額計算。

舉例來說，甲公司在2021年透過A銀行申購國內基金，並於2023年贖回，獲得投資收益200萬元，到了2024年初，甲公司收到A銀行寄來的2023年度所得資料明細，顯示該年度因處分國內基金獲得200萬元的利得。

不過，因為甲公司在申報營所稅時，誤以為該筆所得完全免稅，因此未將其計入基本所得額，導致申報資料與實際應納稅額出現落差。

經國稅局查核後發現，甲公司2023年度營所稅結算申報課稅所得額為70萬元，然而，該年度應計入的基本所得額為200萬元收益加上70萬元，再扣除免稅額60萬元後為210萬元。

依規定，基本稅額應計算為210萬元乘上12%為25.2萬元，而一般所得稅額則為70萬元乘以20%為14萬元，需補繳兩者差額11.2萬元，另外還因漏報所得遭處罰。

國稅局提醒，應定期檢視財報與所得申報資料，確保證券交易所得正確納入最低稅負，若發現有未申報情況，而該案件尚未被檢舉或稽查，企業仍可依稅捐稽徵法規定，自行辦理更正申報，並補繳所漏稅款、加計利息，避免日後被補稅並處罰。

國稅局 營所稅

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