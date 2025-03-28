台商投資大陸 釐清抵稅規定

財政部台北國稅局提醒，台商投資中國大陸公司，應釐清抵稅規定。若是自大陸公司獲配股利，這筆股利在大陸已繳稅款，可在台灣申報時抵稅；但若是被投資大陸公司在當地繳納企業所得稅，與台灣公司無關，就不能在台灣抵稅。

根據《兩岸人民關係條例》規定，國內營利事業取得來自中國大陸來源所得，如自大陸公司獲配股利，應併同台灣來源所得，在台灣申報繳納營所稅，但在大陸地區已繳納的稅額，可從應納稅額中扣抵。

台北國稅局提醒，企業應釐清這裡所謂的稅額扣抵規定，是針對大陸來源所得已在大陸繳稅，為避免重複課稅，可給予扣抵。

但若被投資的大陸公司，在大陸營運所得，於大陸繳稅，屬於當地營運稅負，事實上與台灣公司無涉，這部分繳納稅款將無法用來扣抵台灣營所稅。

舉例來說，台灣甲公司申報2022年營所稅時，列報來自大陸乙公司的股利所得2,000萬元，並主張扣抵已繳納稅款300萬元。

國稅局調查後發現，其中200萬元屬於大陸乙公司配發股利時所預先扣繳的稅款，這部分並無問題，可依法抵減台灣應納稅額；但另外100萬元，則是乙公司在大陸繳納的企業所得稅，這筆稅款屬於乙公司經營稅負，不符扣抵規定，因此無法抵稅。

國稅局強調，企業投資大陸時，原則上只有「股利」等大陸來源所得已繳納稅款可在台灣申報時扣抵，而大陸公司本身的企業所得稅無法列入扣抵範圍，其他如大陸地區的增值稅、印花稅、土地增值稅等，也都不符合扣抵條件。

此外國稅局提醒，符合條件可扣抵的稅額，並非無上限，依兩岸人民關係條例規定，扣抵數額的合計數，不可超過因加計大陸地區來源所得，而依台灣地區適用稅率計算增加的應納稅額，企業應留意扣抵上限。

國稅局表示，5月報稅季將至，申報營所稅時應釐清投資大陸相關稅務規定，確保正確申報，避免因不慎疏忽而面臨額外稅務負擔。