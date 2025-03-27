房屋適用自住稅率須設籍 財部：比照地價稅作法

報載囤房稅2.0要求自住房屋適用優惠稅率，須辦理戶籍登記，是變相懲罰民眾。對此，財政部今天表示，房屋稅新增設籍規定是比照地價稅作法，並針對報載案例提供解方，包含將房屋出租以適用較輕的非自住稅率。

囤房稅2.0今年5月開徵，房屋所有人、其配偶及未成年子女於全國僅持有1間房屋，而房屋現值在一定金額（含該金額）以下，若符合供房屋所有人本人、配偶或直系親屬實際居住並完成戶籍登記，且無出租或供營業使用，則可適用「全國單一自住」優惠稅率1%。

若房屋所有人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住，均適用稅率1.2%。

非自住房屋方面，財政部指出，囤房稅2.0新制加重多屋族未作有效使用的空閒置房屋稅負，適用法定稅率2%至4.8%；另外，為鼓勵多屋族將空閒置房屋釋出至租賃市場，針對出租申報租賃所得達當地一般租金標準的住家用房屋，調降房屋稅稅率，適用法定稅率區間為1.5%至2.4%。

財政部表示，如果房屋作公益出租或社會住宅，稅率最低為1.2%；盼藉上述措施鼓勵房東出租房屋、誠實申報租賃所得，讓房客租到好屋、於申報綜合所得稅時可適用租金支出特別扣除額（最高新台幣18萬元），減輕負擔，並提升租賃市場透明度。

財政部進一步說明，囤房稅2.0針對自住房屋優惠稅率，增訂納稅義務人本人、配偶或直系親屬應於該屋辦完戶籍登記，主要基於多項考量。

首先，財政部指出，自住房屋與其所附著的土地用途應是一致的，而土地稅法規定，自用住宅用地適用地價稅優惠稅率千分之2，是以在附著於該土地的房屋辦完戶籍登記為要件，因此這次修法將房屋稅比照地價稅作法，一次設籍，房地均可適用自住優惠稅率。

第2，財政部表示，房屋稅是地方稅，按「受益原則」課徵，稅收挹注地方政府各項建設所需財源。房屋無論自住或非自住，都會受惠於地方建設，原應適用相同房屋稅稅率，但為減輕自住者負擔，特別提供優惠稅率，因此以辦完戶籍登記為要件，以證明自住事實。

同時，財政部針對報載案例提供建議解決方案，其中，甲男原有A屋，婚後與其配偶因工作緣故購買B屋，後繼承父母的祖厝C屋，甲男與其配偶均無直系親屬。財政部指出，甲男與其配偶可分別於實際居住的2屋設立戶籍，則2屋均可按自住稅率1.2%課徵房屋稅，另1屋可選擇出租，以適用較輕的非自住稅率。