躲囤房稅2.0…2月湧現設籍節稅潮 單月新增戶數激增7.9萬戶

據最新戶口統計，今年2月戶口數量出現暴衝式增加，光2月戶口數量大增7.9萬戶，去年同期僅新增不到9千戶，對比增加數量今年是去年同期的8倍，累計今年前兩個月增加10萬戶，幾乎是過去一年增加的戶數量，主要原因可能與房屋稅新制上路有關，現在必須要設籍才能適用住宅稅率，政府也密集宣導與主動寄發通知，因此出現一大波設籍潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房屋稅2.0（俗稱囤房稅2.0）實施後，要適用房屋稅的自用住宅稅率，就必須滿足完成戶籍登記規定，過去房屋稅主要看實際用途，現在則必須滿足設籍的條件，現在包括地價稅、房屋稅甚至是房地合一稅適用6年400萬免稅，都要有設籍條件。

曾敬德分析，只要在今年3月24日以前辦竣戶籍登記，稽徵機關將依戶政資料逕行核定續按自住房屋稅率課徵房屋稅；屆期仍未辦竣戶籍登記者，今年5月收到之2025年期起房屋稅將改按非自住房屋稅率（法定稅率1.5%至4.8%）課徵。

曾敬德指出，目前政府也密集宣導與主動寄發通知，提醒自用民眾要趕快去設籍，不過實務上還是有些民眾無法滿足設籍條件，例如為了學區寄戶口或者為了領取補助戶籍在其他區域等，建議民眾優先設籍在房屋稅比較貴的房屋中，包括房屋評定現值被大幅調高的新大樓等。