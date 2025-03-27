黃小玉等大宗物資免稅 財長莊翠雲：延長至9月底

行政院25日將召開穩定物價小組會議，討論包括針對黃小玉等大宗物資免稅是否15度延長。財政部長莊翠雲27日表示，考慮到外食費用、房租租金上漲等因素，確定將會延長至9月底。

立法院財政委員會今邀請財政部進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒 15 國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告。立法委員郭國文質詢時提到，包括黃小玉等大宗物資是否會免稅延長。

財政部長莊翠雲回應，考慮到外食費用、房租租金上漲等因素，確定將會延長至9月底。

也就是將啟動第15波措施，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，將延長至今年9月底。