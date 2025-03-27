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沒上班卻被申報薪資所得！國稅局教你這招自保

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片

民眾查詢個人所得資料時，若發現有未曾任職的公司申報了薪資所得，可能是遭到虛報。財政部台北國稅局提醒，這種情況可能影響個人報稅，建議民眾可向戶籍所在地的國稅局檢舉，以確保自身權益。

台北國稅局表示，民眾若發現被虛報薪資，可備齊相關證明文件，例如在職證明、服役或出國的相關證明、勞健保投保資料、實際領薪紀錄等，並提供個人基本資料及被檢舉公司的名稱，一併向國稅局提出檢舉，經查證屬實後，該筆虛報薪資將會被註銷，以免影響報稅金額。

舉例來說，小花在查詢2023年度的所得資料時，發現A公司申報了她的薪資所得30萬元，但小花從未在該公司任職，她向國稅局檢舉後，經調查確認A公司確實虛報薪資。國稅局隨即註銷小花的所得紀錄，並對A公司剔除該筆薪資費用，補徵營利事業所得稅，並依《所得稅法》對A公司裁罰。

國稅局建議，若民眾發現所得資料異常，可先聯繫該公司確認是否為報稅錯誤，例如誤植身分證字號或薪資金額計算錯誤，如確認為誤植，可請公司向國稅局更正資料；但若無法獲得回應或懷疑遭到惡意虛報，則應立即向國稅局檢舉，以維護自身權益，避免不必要的稅務問題。

國稅局 報稅 所得稅 薪資

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