房屋變更使用 留意例外規定

財政部昨（26）日發布解釋令，明定房屋若在課稅所屬期間第一天（即7月1日）變更使用情形，導致稅額增加，且全年期未變更，視為例外，應自當年期就適用變更後較高稅率。

囤房稅2.0上路後，房屋稅改為按年課徵。由於房屋使用情形會影響適用稅率，因此規定納稅人應在房屋稅開徵前40日（即每年3月22日前）申報房屋使用變更情形，若變更後稅額減少，當年期即可適用較低稅率；若變更後稅額為增加，可延到下一期再改以較高稅率課徵，這是一般情況下的規定。

財政部發布解釋令，將房屋稅課徵首日7月1日變更房屋使用，視為例外情況。以114年期為例，課徵期間自2024年7月1日至2025年6月30日，假設房屋在2024年6月30日前皆為自住，稅率1.2%，2024年7月1日起改為營業用，稅率3%，往後整年實際都做營業使用，卻因前述「稅額增加，下期再漲」原則，114年期仍適用1.2%稅率，顯有不公平疑慮。