農地移轉給公司 要繳土增稅

台中市地稅局表示，作農業使用之農業用地，移轉給自然人時，可申請不課徵土增稅，但如果移轉給公司法人，仍應繳納土增稅。

地稅局說明，如將土地移轉給自然人，檢附鄉鎮市公所核發「農業用地作農業使用證明書」，就可適用農地不課徵土增稅，但若移轉給公司法人，即使取得農用證明書，也應課徵土增稅。

地稅局提醒，民眾若買賣農地，須符合《農業發展條例》規定的四大要件，且取得後繼續作農業使用，才能免課土增稅。

四大要件包括，第一，原為農業用地；第二，依法律變更為非農業用地；第三，都市計畫細部計畫尚未完成，未能准許依變更後計畫用途使用，或已發布細部計畫地區，都市計畫書規定應實施市地重劃或區段徵收，在公告實施市地重劃或區段徵收計畫前，未依變更後計畫用途申請建築使用；第四是確實作農業使用。