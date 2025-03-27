企業賣持有三年股 減半計稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，企業若出售持有滿三年以上股票，可享證券交易所得減半計入基本所得額（最低稅負）優惠，申報時務必留意持有期間，以免短報所得額，遭國稅局補稅並處罰。

國稅局解釋，據《所得基本稅額條例》規定，企業出售持有滿三年以上的股票時，可在計算當年度證券交易所得時，先扣除該年度出售該類股票所產生的交易損失，若扣除後仍有盈餘，則僅需將其中50%計入基本所得額，進而計算基本稅額。

不過，若企業出售股票持有期間未滿三年，則不適用這項減半計稅規定，須將所得全額計入基本所得額，並據以申報最低稅負。

國稅局提醒，這點與《所得稅法》關於「證券交易所得暫免課徵所得稅」規定不同，企業應特別注意兩者的區別，避免誤用規定導致申報錯誤。

舉例來說，甲公司為投資公司，在2022年度出售股票，產生證券交易所得7,800餘萬元，該公司在辦理當年度營所稅結算申報時，誤以為可適用減半計稅，因此僅將其中50%，約3,900萬元，納入最低稅負。

經國稅局查核後發現，甲公司出售的股票持有期間均未滿三年，不符合減半計稅條件，國稅局重新計算後，認定甲公司短報基本所得額3,900餘萬元，依法補徵稅款，並處以罰鍰。

國稅局建議，企業在申報最低稅負時，若發現證券交易所得申報錯誤，應在未經檢舉、稽查前，依《稅捐稽徵法》規定，主動向稽徵機關補報及補繳所漏稅款，並加計利息，以免受罰。

國稅局 所得稅 股票

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