房屋稅2.0 都更危老從優減免

房屋稅2.0自去年7月上路，財政部昨（26）日發布解釋令，說明都更、危老、新市鎮等房屋稅優惠計算方式，採「從優」原則，在依規定計算課徵年數後，若同一期有兩種減徵比率，則以較高減徵比率來計算。

都更條例、危老條例都給予更新重建後房屋稅減徵兩年優惠；新市鎮條例針對特定區內房屋，前五年依序給予免徵、減徵80％、減徵60％、減徵40％、減徵20％優惠。房屋稅2.0新制上路後，改為按年課徵，前述租稅優惠可能跨年度，針對如何適用減徵比率，財政部昨日發布解釋令。

財政部指出，都更、危老、新市鎮皆採從優原則，可從兩個步驟來判斷。首先，先計算課稅年數，第二步再看課稅所屬期間，同一期當中適用何種減徵比率，以較高減徵比率為準。

舉例來說，納稅人A房屋符合都更條例規定，房屋稅減半徵收兩年，該屋更新期間截止日次月為2024年10月，從當月起算兩年，以此來判斷114年期（課徵期間2024年7月1日至2025年6月30日）、115年期（課徵期間2025年7月1日至2026年6月30日）、116年期（課徵期間2026年7月1日至2027年6月30日）房屋稅。

A屋114年期，自2024年10月房屋蓋好後，至2025年6月課徵末月，共九個月期間；115年期房屋稅，至2026年6月30日，共一年九個月。這兩期都仍在兩年內，無懸念都可減半課稅。

至於116年期，課徵所屬期間在2026年10月前，仍在減半範疇內，但2026年10月後，已經不適用減半，這種情況下，同一期橫跨兩種減徵比率時，應從優認定，因此A屋116年期房屋稅，仍適用減半課徵。

除都更危老減徵計算方式，財部昨解釋令也明確規定受重大災損房屋房屋稅計算方式，房屋受重大災害毀損，符合免徵或減半徵收房屋稅規定者，自災害發生當年期至減免原因消滅當年期止，減免各年期房屋稅；納稅義務人逾期申報房屋毀損情形者，也自當年期適用。

財政部舉例，納稅人房屋在2025年5月1日受重大災害，毀損面積達五成以上，該屋於114年期房屋稅減免申報期限以後（即2025年3月24日以後）受重大災害毀損，等到2026年6月修復完成，該屋114年期及115年期房屋稅都能免徵。