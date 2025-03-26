報完房屋稅後遇災損、都更減稅怎麼算？ 財政部最新解釋

房屋稅差別稅率2.0新制啟動後，將按月徵收改為按年徵收，符合減免條件的房屋須在每年3月22日之前申報，但要是遇到申報後才遇到重大災損、或符合《都市更新條例》等減免規定，究竟該如何處理？財政部為更即時地減輕災民的稅務負擔，並減少爭議，對此發布解釋令。

房屋稅新制將由按月徵收改為按年徵收，且符合減免條件的房屋，例如遭受重大災害毀損的房屋，需在每年3月22日之前申報，不過有民眾提出，若房屋在申報期後才遭遇重大災害毀損，或符合《都市更新條例》等減免規定的情況，如何進行減免申請？

財政部解釋，首先，針對重大災害毀損房屋減免，自2025年起，若房屋在重大災害中毀損，並符合免徵或減半徵收的規定，將從災害發生當年開始，直到減免原因消失當年為止，按年減免房屋稅，如果納稅人未在申報期限內報告房屋毀損情形，則仍可自當年起享有減免。

再來是，《都市更新條例》等減免規定，財政部指出，自2025年起，符合《都市更新條例》等規定的房屋，將根據相關條例的施行細則規定的減免起算點，計算課稅年數，並依此適用相應的減免比率，若減免起算當年房屋課稅年數不足一年，則會有不同的減免比率適用於不同月份。

舉例來說，若納稅人家中房屋於2025年5月1日因災害毀損達五成以上，且該屋在申報期限後，也就是在今年3月24日後受損，並於2026年6月修復完成，則該屋在2025年和2026年的房屋稅均可免徵。

另外，若房屋符合《都市更新條例》第67條規定，更新後享有房屋稅及地價稅減半徵收優惠2年。

舉例來說，假設A房從更新結束後的下個月（2024年10月）開始，這棟房屋享有兩年減半徵收的優惠，從2024年10月到2026年9月享有減半徵收，但是從2026年10月到2027年6月的9個月，超過2年的期限，這部分的房屋稅就不再減免，依規定徵收全額稅金。