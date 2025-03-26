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地震險難獲理賠 金管會將提改版擬設計緊急應對費用

中央社／ 台北26日電
金管會主委彭金隆。圖／中央社
金管會主委彭金隆。圖／中央社

民進黨立委郭國文質詢指出，住宅地震保險難以發揮功能，民眾房屋受損時常看得到、吃不到，變相成為地震稅。金管會主委彭金隆回應，目前朝向緊急應對費用設計，例如臨時住宿費用，預計7月1日提出第1階段改版，並考慮引入日本分損方式，實際反映風險。

立法院財政委員會今天邀請金管會率領所屬機關業務報告，彭金隆列席並備質詢。

郭國文質詢指出，目前房屋貸款要強制投保地震險，但理賠條件要是全損，而理賠金額最高也僅新台幣150萬元。觀察2024年地震險統計數，保費收入為新台幣48.65億元、新投保件數達29萬件，但理賠件數僅280件、理賠金額為4.55億元。

他進一步說，5年來地震險理賠不到300件，房屋全倒理賠最高僅150萬元，「讓地震險變成地震稅」，形同不合理。

彭金隆回應，當年因921大地震的時空背景，讓地震險仿效紐西蘭地震險模式設計，與一般商業地震險不同，主要是針對一次性的重大地震做準備，也就是全倒理賠150萬元。目前地震險約40%投保率來自房貸客戶，只要承保住宅火險須同時承保地震保險。

郭國文關心地震險是否有設計變更方向，彭金隆坦言，如今檢視地震險設計，已不符合台灣目前樣態，金管會責成住宅地震保險基金研究，未來朝緊急應對費用設計。

住宅地震保險基金總經理張嘉麟指出，地震險是法規性的保險，不像一般商業保險，對於今年初台南發生的地震無法通融理賠，不過地震基金持續研究修正地震險，主要研議增加臨時住宿費用，但因牽涉再保險及各保險公司業務範疇，須持續溝通。

彭金隆指出，臨時住宿費用因影響費率較小，改變相對容易，不過地震險相當依賴再保險合約，若再保合約沒有改變下，條件較難更動。金管會預計7月1日提出第1階段的改版，並考慮將日本分損方式引入台灣，適度反映風險。

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