房屋稅2.0戶籍規定 惹議

房屋稅（囤房稅）2.0將於5月首度開徵，新制規定自住房屋若要享自住優惠稅率，必須「辦竣戶籍登記」，引來北漂「出外人」抱怨被迫遷戶籍；此外因戶籍往往牽動地方福利，有民眾因此只能被迫福利、優惠稅率二擇一。

房屋稅5月開徵，下月就會寄出稅單，若繳稅金額增加可能產生民怨，財政部將視符合自用資格民眾申請遷戶籍狀況，研議是否放寬。

財部表示，遷戶籍規定是比照地價稅，使自住房地認定趨於一致。若未設戶籍要件，讓民眾自行選定，在囤房稅2.0機制下，民眾會選現值較高房屋申報自住稅率，恐使提供較佳公共建設的地方政府無法取得合理稅收。

一位鄭姓婦人說，她擁有台中西屯一戶住宅，但因加入漁保戶口遷回娘家彰化，多年來雖西屯住家戶籍內沒人，但房屋稅一直適用自住，新制上路後卻須將戶籍遷到西屯，經過考量，她只能放棄房屋稅自住稅率，保住漁保資格。（記者唐秀麗、鄭國樑、趙容萱、賴昭穎）