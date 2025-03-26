退稅款項 須先抵繳欠稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近期有民眾向稅局反映，收到退稅金額低於預期。台中地稅局表示，根據《稅捐稽徵法》規定，退稅時如果受退稅人有欠稅，會先用退稅款抵繳積欠稅款，剩餘部分才會退還。

地稅局說明，這項抵繳規定不僅適用於地方稅，也包括國稅，因此若民眾退稅款比預期少，可能是因為部分金額已被用來清償過去未繳稅款。

舉例來說，小花原本預期可退稅1萬元，但因過去有3,000元欠稅，實際入帳金額僅7,000元。

為方便民眾掌握退稅情況，稽徵機關會寄發「退稅抵繳通知書」，詳細說明退稅金額、抵繳欠稅項目及金額等資訊。

地稅局表示，民眾若發現退稅金額與預期不符，建議可先查閱通知書，另也可先確認自身是否有欠稅記錄。若欠稅長期未繳，不僅會產生滯納金，還可能影響信用，甚至遭到強制執行，建議納稅人定期查詢並按時繳納稅款，以免影響自身權益。

稅款

延伸閱讀

護理夜班獎勵被預算卡關 衛福部：最快5月初入帳

新竹市牌照稅共徵14億 e化繳稅可抽萬元商品券

歐陽娜娜巴黎「護照不見」　急求助「大使館」最後結局神展開

烏龍稅單15年內可退稅 多繳稅不只退錢還有這補償

相關新聞

設籍才享優稅 房屋稅2.0民怨多

房屋稅二點○新制規定，須辦戶籍登記，才能享有較低的自用住宅稅率。有北漂買房的「出外人」抱怨，因無直系血親可遷戶籍，被迫課...

立委建議 多屋族公益出租享優稅

房屋稅二點○新制上路，擁有多屋的屋主，若未設籍屋址，或沒有配偶及直系親屬可以分散去設戶籍，就不適用自用稅率，遭抱怨是懲罰...

財部研議 遷籍認定時間是否放寬

因應房屋稅差別稅率二點○新制，自用住宅須於前天前完成戶籍登記，才可續享自用住宅稅率，六都仍有不少屋主未完成登記。據了解，...

申請適用租稅協定 五步驟

台灣目前簽署生效的所得稅協定共35個，財政部高雄國稅局表示，企業若要向締約國申請適用租稅協定，應先向總機構登記所在地國稅...

牌照稅4月1日開徵 稅額665億元 稅局提醒4月底前繳納

2025年使用牌照稅將於4月1日開徵，開徵車輛數、稅額分別成長2.2％、0.7％。台中地稅局長沈政安昨（25）日提醒，車...

退稅款項 須先抵繳欠稅

近期有民眾向稅局反映，收到退稅金額低於預期。台中地稅局表示，根據《稅捐稽徵法》規定，退稅時如果受退稅人有欠稅，會先用退稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。