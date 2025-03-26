退稅款項 須先抵繳欠稅

近期有民眾向稅局反映，收到退稅金額低於預期。台中地稅局表示，根據《稅捐稽徵法》規定，退稅時如果受退稅人有欠稅，會先用退稅款抵繳積欠稅款，剩餘部分才會退還。

地稅局說明，這項抵繳規定不僅適用於地方稅，也包括國稅，因此若民眾退稅款比預期少，可能是因為部分金額已被用來清償過去未繳稅款。

舉例來說，小花原本預期可退稅1萬元，但因過去有3,000元欠稅，實際入帳金額僅7,000元。

為方便民眾掌握退稅情況，稽徵機關會寄發「退稅抵繳通知書」，詳細說明退稅金額、抵繳欠稅項目及金額等資訊。

地稅局表示，民眾若發現退稅金額與預期不符，建議可先查閱通知書，另也可先確認自身是否有欠稅記錄。若欠稅長期未繳，不僅會產生滯納金，還可能影響信用，甚至遭到強制執行，建議納稅人定期查詢並按時繳納稅款，以免影響自身權益。