牌照稅4月1日開徵 稅額665億元 稅局提醒4月底前繳納

2025年使用牌照稅將於4月1日開徵，開徵車輛數、稅額分別成長2.2％、0.7％。台中地稅局長沈政安昨（25）日提醒，車主將在3月下旬陸續收到稅單，務必在4月30日前繳納，以免逾期產生罰款。

台中市地稅局昨日召開牌照稅開徵宣導記者會，沈政安表示，使用牌照稅課徵對象分為自用車與營業用車，自用車課徵期間為1月1日至12月31日，營業用車分為兩期，上期1月1日至6月30日，繳納期間與自用車相同，均為4月1日至4月30日。

據統計，2025年全國應課徵車輛數約841.5萬輛，總稅額約665.8億元，相較於2024年，車輛數增加18.4萬輛，稅收增長4.4億元，分別成長2.2%與0.7%。

部分車輛免徵牌照稅，主要包含身心障礙者車輛、電動車、計程車、離島居民車輛及社會福利車輛，其中身心障礙者車輛免稅占比約六成、電動車則占23.7%。

沈政安指出，自2021年電動車免稅政策實施以來，免稅車輛數從原本319輛大幅增加至2025年2月底的9.7萬多輛，免徵稅額達25億元。

沈政安提醒，納稅人可透過多元管道繳納牌照稅，若未在4月30日前完成繳納，將依規定加徵滯納金，每逾期三日將加徵1%，最高10%，以2025年為例，若5月4日至6日仍未繳納，將加徵1%滯納金，之後依此類推，若經查獲逾期未繳，除需補稅，還會處以應納稅額一倍以下罰鍰。

未收到或遺失稅單的納稅人，可透過財政部稅務入口網站、超商多媒體機台或各地稅務局臨櫃補單繳納。

若車輛長期不使用，沈政安說，車主應向監理機關申請停駛，若車輛永久不使用則要辦理報廢，以避免持續被課徵牌照稅。