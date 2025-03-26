申請適用租稅協定 五步驟

台灣目前簽署生效的所得稅協定共35個，財政部高雄國稅局表示，企業若要向締約國申請適用租稅協定，應先向總機構登記所在地國稅局申請「居住者證明」，申請前，企業須注意五個關鍵步驟，以確保申請過程順利。

為確保跨國交易公平性，避免企業因跨境營運而遭受重複課稅，我國目前已與35個國家簽署並生效全面性所得稅協定，包含日本、南韓、馬來西亞、英國、德國等。

當企業從這些國家獲得股利、利息、權利金或營業利潤等所得時，可申請適用租稅協定，以獲得免稅或較低稅率優惠。

高雄國稅局表示，依「適用所得稅協定查核準則」規定，企業若要享受這些稅負減免，關鍵是取得「居住者證明」，證明該企業為我國稅務居民，申請時有五個步驟。

第一，申請書上須清楚填寫欲適用的租稅協定國家，例如中華民國與日本，或與新加坡、印尼的租稅協定。若企業獲得來自不同國家的所得，則需分別申請居住者證明，避免申請內容與實際交易不符。

第二，申請書需詳列所得取得年度、類別及金額，例如2024年佣金收入，金額為新台幣1,000萬元等，且資訊需與企業實際交易記錄一致，確保稅局審查時能夠順利對照，減少補件或被退件風險。

第三，居住者證明適用期間最長不得超過一年，且必須涵蓋所得年度。舉例來說，若企業要申請2024年所得減免，那麼居住者證明的期間應為2024年1月1日至12月31日，另外要特別注意，國稅局無法預先核發未來年度居 住者證明，例如不會受理2026年申請，因此企業應按實際年度分年申請。

第四，企業需提供支付所得的對方公司名稱及地址，例如「日本某公司及其地址」，這些資訊有助國稅局確認企業交易對象，確保租稅協定適用條件符合規範，以免因資料缺漏影響申請進度。

第五，申請居住者證明時，企業須向正確的稽徵機關提出申請，即營利事業總機構登記所在地的國稅局、分局或稽徵所，如果企業向非管轄機關送件，可能會導致處理時間延誤，影響適用租稅協定的時效性。